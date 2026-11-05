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Anasayfa Basketbol Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek. Basketbolseverler, Anadolu Efes - Paris Basketbol maçının saatini, yayın kanalını ve canlı takip ekranını araştırıyor. Peki, Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son durum…

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 10:28
Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes - Paris Basketbol karşılaşması için geri sayım başladı. EuroLeague'de üst sıralara yaklaşmak isteyen Anadolu Efes, 10. hafta mücadelesinde Fransız ekibini İstanbul'da ağırlayacak. Sahasında oynayacağı maçta galibiyet arayacak olan lacivert-beyazlıların karşılaşmasını takip etmek isteyen sporseverler, "Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları ve canlı takip bilgileri…

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Paris Basketbol, EuroLeague 2026-2027 sezonunun 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadelede hava atışı saat 20.15'te yapılacak.

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Canlı skor ve maç istatistikleri: Anadolu Efes - Paris Basketbol canlı takip ekranı

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 14. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, Paris Basketbol karşısında kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltmeyi ve sıralamada üst basamaklara yaklaşmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki son maçında Panathinaikos'u 83-68 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla moral bulan lacivert-beyazlılar, kendi sahasında oynayacağı Paris Basketbol karşılaşmasında da çıkışını sürdürmek istiyor.

PARIS BASKETBOL'UN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Paris Basketbol ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Fransa temsilcisi, 16. sırada bulunuyor. Paris, son EuroLeague maçlarında Dubai Basketball ve Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL CANLI TAKİP EKRANI

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