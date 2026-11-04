F.Bahçe Tarfin mağlup

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'ın 4. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket Club'a 73-71 mağlup oldu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 42-37, üçüncü periyodu ise 62-57 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı. Son dakika basketleriyle kaybetti.