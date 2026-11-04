EuroLeague’de zorlu sınavlar

Basketbol EuroLeague'de 10'uncu haftanın perdesi, bu gece oynanacak Real Madrid-Panathinaikos maçıyla açılacak. Temsilcilerimizden Anadolu Efes yarın saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketball'u konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin aynı gün saat 21.00'de İspanyol takımı Baskonia'yı ağırlayacak. Beşiktaş ise cuma günü saat 20.00'de Litvanya ekibi Zalgiris ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.