EuroCup’ta Tofaş kazandı

BKT EuroCup'ın 6. haftasında Tofaş, Neptunas Klaipeda ile karşı karşıya geldi. Tofaş, Neptunas Klaipeda karşısında parkeden 94-79 galip ayrıldı. Tofaş'ta 20 sayı üreten Nutall galibiyette önemli rol oynadı. Neptunas Klaipeda'da Franke, 23 sayısıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yukatel Merkezefendi ise Bakken Bears'a 80-76 mağlup oldu.