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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Cedi Osman, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek

Cedi Osman, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek

Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizinde meydana gelen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:26
Cedi Osman, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek

Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizinde meydana gelen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulübün açıklamasında, sakatlığı nedeniyle MR taramasından geçen Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak milli basketbolcunun gelecek günlerde "artroskopik operasyon" geçireceği ifade edildi.

Cedi Osman, son olarak takımının BKT Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Roma Basketbol'u 113-111 yendiği maçta 25 sayı kaydetti. Bu sezon formda bir performans sergileyen skorer oyuncu, BKT Avrupa Kupası'nda 22,2 sayı, 4,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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