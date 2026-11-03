Fenerbahçe Tarfin Valencia’yı ağırlıyor

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu’nun 4. haftasında yarın İspanya’nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.