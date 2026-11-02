Türk Telekom rahat kazandı

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 89-71 yendi. Başkent temsilcisi, ligdeki 5. galibiyetini alırken Esenler Erokspor ikinci kez mağlup oldu. Türk Telekom'da 32 sayı, 5 ribauntla oynayan Trifunovic, galibiyette başrolü aldı. Konuk takımda Harding ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi. İstanbul temsilcisinde ise Moore'un 19, Davis'in ise 17 sayısı yenilginin önüne geçemedi.