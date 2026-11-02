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Anasayfa Basketbol Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. İki takımın mücadelesi basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 11:20
Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes maçı canlı skor ekranı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde son iki deplasman maçında Fenerbahçe ve Tofaş'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Aliağa Petkimspor, bu kez sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında parkeden galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Basketbol Süper Ligi karşılaşmasının yayın bilgisi, canlı skor ekranı ve maç öncesi son gelişmeler burada.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.

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