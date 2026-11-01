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Gurur duyuyoruz

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala başkent Doha'da düzenlenen törenle geri sayım saati başlatıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Gurur duyuyoruz
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala başkent Doha'da düzenlenen törenle geri sayım saati başlatıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da organizasyona katıldı ve "Harika bir turnuva bizleri bekliyor. Basketbol şölenine biz de milli takımımızla katılmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.
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