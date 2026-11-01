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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında TOFAŞ'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken basketbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 09:16
Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı canlı takip et!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde TOFAŞ'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak ligdeki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin ile TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 1 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı beIN SPORTS 5'ten canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü görev yapacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile TOFAŞ arasındaki mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN LİGDE 3 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son maçında Karşıyaka'yı deplasmanda 97-72 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında da kazanarak ligdeki dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, yoğun maç takvimi içinde taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

TOFAŞ DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

TOFAŞ, ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisi, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönerek puan tablosunda yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Mavi-yeşilliler, hafta içinde BKT EuroCup'ta Slask Wroclaw deplasmanında aldığı galibiyetin moraliyle İstanbul'a geldi. Ancak TOFAŞ'ta sakatlığı devam eden kaptan Yiğitcan Saybir'in maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ET

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