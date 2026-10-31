CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trabzonspor deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i 89-83 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 19:03
Trabzonspor deplasmanda kazandı

Karşılaşma, Karadeniz ekibinin kazandığı faulün ardından Keene'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği mücadelede, ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Biotekno Körfez Basket ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oynayan Trabzonspor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Soyunma odasından etkili dönen Karadeniz ekibi, iyi savunma yaparak 24. dakikada farkı 11 sayıya (43-54) çıkardı. Çeyreğin ikinci yarısında hücumdaki etkinliğini artıran Biotekno Körfez Basket, aradaki farkı azaltmasına rağmen Trabzonspor, son çeyreğe 62-58 üstün girdi.

Dengeli geçen son çeyrekte Biotekno Körfez Basket, 37. dakikada skoru eşitledi: 79-79. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

Biotekno Körfez Basket: Buie 14, Mitchell 10, Altan Çamoğlu 3, Cluff 23, Barna 14, Mert Akay, Berk Can Akın 11, Reese 5, Danusevicius 3

Trabzonspor: Canaan 11, Keene 17, Yiğit Arslan 9, Terry 6, Manek 12, Boston 18, Tolga Geçim, Yeboah 5, Hamm 2, Ege Arar 4, Rıdvan Öncel 5

1. Periyot: 28-24

Devre: 43-45

3. Periyot: 58-62

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe-Göztepe | CANLI
F.Bahçe'ye Greenwood şoku!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
CANLI | İstanbul’da barış mesaisi! Erdoğan ve Zelenskiy’den ortak açıklama
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası!
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! 18:23
Pendik tek attı 3 aldı Pendik tek attı 3 aldı 18:13
Bursaspor ilk yarıda fişi çekti Bursaspor ilk yarıda fişi çekti 18:06
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! F.Bahçe'ye Greenwood şoku! 18:04
F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! 17:01
G.Saray'da Stuttgart mesaisi başladı! G.Saray'da Stuttgart mesaisi başladı! 16:18
Daha Eski
Kocaelispor ile Ç. Rizespor yenişemedi! Kocaelispor ile Ç. Rizespor yenişemedi! 15:53
Van Spor FK 3 puanı tek golle aldı! Van Spor FK 3 puanı tek golle aldı! 15:46
Kaka'dan Rafael Leao yorumu! Kaka'dan Rafael Leao yorumu! 15:43
Arca Çorum FK Erzurum'da 3 puanı kaptı! Arca Çorum FK Erzurum'da 3 puanı kaptı! 15:24
Mattia Croci-Torti'den F.Bahçe yanıtı Mattia Croci-Torti'den F.Bahçe yanıtı 14:39
Milan-Inter maçı detayları Milan-Inter maçı detayları 14:09