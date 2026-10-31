Denizli'de kazanan Galatasaray MCT Technic!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta maçında Yukatel Denizli Basket evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 mağlup oldu. Maçın birinci periyodu 17-17 eşitlikle sona ererken, ilk yarıyı sarı-kırmızılı takım 41-29 önde kapattı. Müsabakanın üçüncü çeyreğini 64-50 üstün tamamlayan Galatasaray MCT Technic, final periyodunda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 87-74 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray 3 galibiyete ulaşırken, Denizli temsilcisi 1 galibiyette kaldı.