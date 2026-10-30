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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Türkoğlu’ndan mesaj

Türkoğlu’ndan mesaj

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Türkoğlu’ndan mesaj
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkoğlu, "Cumhuriyetimizin açtığı yolda eğitimden bilime, kültürden sanata ve spora kadar her alanda elde edilen kazanımlar, ülkemizin gelişim yolculuğunun en değerli parçalarıdır. TBF olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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