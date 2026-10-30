İki oyuncu MVP seçildi

EuroLeague'de 8’inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
EuroLeague'de 8'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı. Blakeney Anadolu Efes karşısında 35 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist kaydederken, Bryant 16 sayı, 3 ribaunt, 12 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Bryant bu sezon 3. kez MVP oldu.