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Anasayfa Basketbol İki oyuncu MVP seçildi

İki oyuncu MVP seçildi

EuroLeague'de 8’inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
İki oyuncu MVP seçildi
EuroLeague'de 8'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı. Blakeney Anadolu Efes karşısında 35 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist kaydederken, Bryant 16 sayı, 3 ribaunt, 12 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Bryant bu sezon 3. kez MVP oldu.
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