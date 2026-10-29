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Anasayfa Basketbol Montella’ya teklif yok

Montella’ya teklif yok

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. Movistar Arena'da oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 23:35
Montella’ya teklif yok

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma Real Madrid'in sahası Movistar Arena'da oynanıyor. Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

1. Periyot sonucu: Real Madrid 22-24 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot oynanıyor: Real Madrid 45-36 Fenerbahçe Tarfin

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması Movistar Arena'da oynanıyor.

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