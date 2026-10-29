EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma Real Madrid'in sahası Movistar Arena'da oynanıyor. Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR 1. Periyot sonucu: Real Madrid 22-24 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot oynanıyor: Real Madrid 45-36 Fenerbahçe Tarfin

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması Movistar Arena'da oynanıyor.