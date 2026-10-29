Potada dev maç

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında bugün İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Movistar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabakayı S Sport canlı yayınlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, son maçında Valencia'ya 86-78 mağlup oldu.

ASLAN'IN RAKİBİ KIZILYILDIZ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ligde iki takım da geride kalan haftalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

TBF YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda TBF'nin faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. TBF'nin mali raporların ibra edildiği genel kurula 96 delege katıldı. Kurulda, tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.