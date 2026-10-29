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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin Real Madrid deplasmanında mağlup!

Fenerbahçe Tarfin Real Madrid deplasmanında mağlup!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 00:49
Fenerbahçe Tarfin Real Madrid deplasmanında mağlup!

EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 95-76'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki yedinci galibiyetini alma fırsatını değerlendiremedi.

Real Madrid ise bu galibiyetle birlikte 9 maçta 6 galibiyete ulaştı. İspanya temsilcisi, sezonun geride kalan bölümünde tıpkı Fenerbahçe Tarfin gibi 3 mağlubiyet aldı.

1. Periyot sonucu: Real Madrid 22-24 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot sonucu: Real Madrid 47-42 Fenerbahçe Tarfin

3. Periyot sonucu: Real Madrid 70-55 Fenerbahçe Tarfin

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