Efes'e ağır darbe

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde konuk olduğu İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 118-88'lik skorla farklı mağlup oldu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde konuk olduğu İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 118-88'lik skorla farklı mağlup oldu. Temsilcimiz, ilk çeyreğini 27-21 geride geçtiği mücadelenin devre arasına da 60-41 yenik girdi. İkinci yarıda savunmada tamamen dağılan ve 3. periyotta farkın 31 sayıya çıkmasını engelleyemeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 30 sayı farkla yenik ayrılarak 5. mağlubiyetini aldı. EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, bu akşam 21.45'te İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.