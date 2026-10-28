Türkiye Basketbol Federasyonu'nda mali genel kurulunda Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantıda, tekerlekli sandalye basketbol branşının TBF'den ayrılarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlanması yönünde ana statüde değişikliğe gidildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmasına "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum." mesajıyla başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bize yüklediği sorumluluğu basketbolun her alanında taşıdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün sizlerle geride bıraktığımız dönemi değerlendireceğiz. Neleri başardığımızı, nerelerde daha fazla çalışmamız gerektiğini açık yüreklilikle paylaşmak istiyoruz. Hepimiz bu oyuna emek veriyoruz. Sizlerin güveni, attığımız her adımda bize güç katıyor. Birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyelerimize, kurullarımıza, çalışma arkadaşlarıma hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Emre Ballı'ya, basketbol ailemizin kıymetli mensuplarını rahmetle anmak istiyorum. Yeni dönemde de çalışmalarımızı dört ana hedef yükümlülüğünde yürüttük: mali ve operasyonel başarımız, sportif başarı ve sürdürülebilirlik, basketbolun yaygınlaşması ve tesisleşme. Bu hedefler birbirini tamamlıyor. Kulüplerimiz güçlendiğinde, gençlerçtimiz iyi eğitim aldığında ve ihtiyaç duydukları tesislere kavuştuğunda milli takımlarımızın geleceği de güçleniyor. Bütün çalışmalarımıza bu gözle bakıyoruz."

Gelir kaynağı bulmanın önemine dikkati çeken Türkoğlu, "İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartların kulüplerimizi ne kadar etkilediğini yakından takip ediyoruz. Hepimiz aynı şartlarda mücadele ediyoruz. Bu dönemde yeni kaynak bulmak, mevcut destekleri korumak için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yönetim kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla kulüplerimizin yükünü biraz olsun hafifletebilmek için çalışmalar sürdürüyoruz. Son iki sezonda toplam gelirimiz yüzde 95 arttı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerimize yapılan ödemelerde yüzde 124, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerimize yapılan ödemelerde yüzde 200 artış sağladık. Bu desteğin, kulüplerimiz için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğinin sponsorluk sayılarına olumlu etkisi olduğunu belirten Türkoğlu, bilet satışlarında da artış olduğunun altını çizerek "Bu dönemde özellikle A Erkek Milli Takımımızın tarihi başarısı sayesinde sponsorluk gelirimizi 9 katına çıkardık. Milli takımlarımızın sponsor sayısı 25'e ulaştı. Bu şartlarda basketbolumuza güvenen bütün iş ortaklarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bilet satış gelirlerimiz yüzde 95 arttı. Tribünlerdeki ilgi bu çabamıza güç kattı. Yenilediğimiz internet sitemiz ve mobil uygulamamızla bilgiye erişimi kolaylaştırdık. Skorlara, istatistiklere ve yayınlara ulaşmayı kolaylaştırırken basketbolseverlerimizin ihtiyaçlarını esas aldık. Bugün liglerimizdeki müsabakaların canlı ve anlık olarak takibini mümkün kılan bir platform oluşturduk. Bunun yanında zengin arşivimizi de dijitale taşıdık. FIBA bünyesindeki görevlerimizle uluslararası basketbolun karar süreçlerine katkı sunmaya devam ettik. Uluslararası turnuvalardan gelişim kamplarına uzanan organizasyonlarımızla ülkemize duyulan güveni pekiştirdik. Sahanın arkasında büyük emek veren ekiplerimize ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"LİGLERİMİZİ KULÜPLERİMİZLE BİRLİKTE OY BİRLİĞİYLE ALDIĞIMIZ KARARLARLA GELİŞTİRİYORUZ"

Liglerle ilgili kararların kulüplerle birlikte alındığını aktaran Hidayet Türkoğlu, "Liglerimizi kulüplerimizle birlikte oy birliğiyle aldığımız kararlarla geliştiriyoruz. Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın fikstürünü en doğru şekilde yerleştirmek, ihtiyaçlarını dinlemek ve gerekli desteği vermek için çalışıyoruz. Mali denetim ve lisans uygulamalarını sürdürdük. Altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplerimize yapılan teşvik ödemelerini son iki yılda yüzde 50 arttırdık. Bir oyuncunun yetişmesinin ne kadar sabır istediğini biliyoruz. Bu emeği veren kulüplerimizin ve antrenörlerimizin yanında olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon kurullarının tecrübesine ve liyakatine dikkati çeken Türkoğlu, "Alanında önemli, deneyimli isimlere emanet ettiğimiz kurullar büyük titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Son iki sezonda 17 farklı hakemimiz 486 uluslararası müsabakada ülkemizi temsil etti. Buradan da kendilerini kutluyorum. Yakın zamanda başlayan sezonumuzda hakem atamalarında yapay zeka destekli sistemi kullanmaya başladık. FIBA ve Avrupa ligleriyle eş zamanlı geliştirdiğimiz bu sistemle performans ve görev dağılımını verilerle değerlendirerek objektifliği güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ligdeki rekabetin Türk kulüplerinin Avrupa organizasyonlarındaki başarısına dönüştüğünü kaydeden Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki liglerimizin rekabet gücü Avrupa sahnesinde karşılığını buluyor. Son iki sezonda 18 farklı takımımız Avrupa kupalarına katıldı. 7 final oynadık, 3 takımımız Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonluğunu ülkemize getiren Fenerbahçe, Avrupa finallerinde mücadele eden Galatasaray ve Beşiktaş'ı buradan kutlamak istiyorum. Kadınlarda EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, finalist Galatasaray'ı ve EuroLeague dörtlü finalisti ÇBK Mersin'i gönülden tebrik ediyorum. O finallere gelmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Final oynama başarısı gösteren kulüplerimizle aynı şekilde gurur duyuyoruz. Oyuncularına, teknik ekiplerine ve yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizlere büyük gurur yaşattı. 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde altın madalya kazandı. 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Dünya üçüncüsü oldu. 3x3 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız da Akdeniz Oyunları'nı dördüncü olarak tamamladı. Bu gençlerin heyecanı hepimizi umutlandırıyor. Onlara inanmak, gelişimleri için bir fırsat çıkarmak zorundayız. Her birinin önünde uzun bir yol var. O yolda yanlarında olmak istiyoruz."

MİLLİ TAKIMLARIN ELDE ETTİĞİ SONUÇLAR

Hidayet Türkoğlu, milli takımlar seviyesinde iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduklarını ancak şampiyonada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek eksiklikleri gidereceklerini ve bu doğrultuda başantrenörlük görevine Frederic Dusart'ı getirdiklerini hatırlattı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aldığı Avrupa ikinciliğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Erkek Milli Takımımızın Avrupa ikinciliğinin hepimizde ayrı bir yeri var. Yıllardır oyuncularımızın birbirine inandığını, zor anlarda birbirine sahip çıktığını gördük. Onları izlerken milli formayı giymiş bir sporcu olarak aynı heyecanı yeniden yaşamış olduk. Ülkemizin bu takımla kurduğu bağ en az madalyamız kadar kıymetliydi. Bu sonucun arkasında yıllardır sürdürülen hazırlık, teknik ekibimizin emeği ve oyuncularımızın fedakarlığı vardı. Hepsini gönülden kutlamak istiyorum. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden milli takımımızı bu başarıyı daha ileriye taşımak ve yeni başarıları dahil etmesi için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altyapıya verdikleri önemin altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Üçüncü hedefimiz olan basketbolun yaygınlaşması için yaptıklarımız… Bu yüzden Basketbol Gençler Ligi'ni gençlerimizin gelişimini merkez alarak güçlendiriyoruz. Yeni formatında kızlar ve erkeklerde müsabakaları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde buluşturuyoruz. Nitelikli rekabeti, düzenli takip ve gelişim imkanıyla destekliyoruz. 32 takımın 3 günde 48 müsabakayla karşı karşıya geldiği pencereler bizlere basketbol festivali yaşatıyor. Son iki sezonda altyapı Türkiye şampiyonalarındaki 480 müsabakayı canlı yayımladık. Bu yayınlar 1,5 milyon üzerinde görüntülenmeye ulaştı. Gençlerimizin emeğini daha görünür hale getirdik. 3x3 turnuvamızla basketbolu farklı şehirlerde yeni sporcularla buluşturduk. Yayınladığımız 4 kitapla basketbol kültürümüzü zenginleştirdik. Geçtiğimiz ay basımı tamamlanan ve ilk olarak kulüplerimize gönderdiğimiz 'Açık Hava Sahalarından Yeni Nesil Salonlara' adlı kitabımız, basketbolumuzun köklü tarihini ortak hafıza olarak ölümsüzleştirmiştir."

TBF Akademi'nin 25 binden fazla kullanıcıya ve 54 bin dakikadan fazla eğitim içeriğine ulaştığını anlatan Türkoğlu, eğitim alanında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini aktararak "Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim hayatına başlayan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'yle akademik eğitimle sportif gelişimi aynı çatı altında buluşturduk. Gençlerimizin hem sahada hem hayatta güçlü bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Onların ilk başarılarını görmek hepimizi mutlu etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan lisemizde öğrencilerimiz hem uluslararası organizasyonlarda görev alarak tecrübeleniyor, hem de A milli ablalarını yakından izleme fırsatı elde ediyor." dedi.

Dijital mecralarda basketbolu 700 milyon görüntülemeye ulaştırdıklarını ifade eden Türkoğlu, sosyal sorumluluk projeleriyle de federasyonun önemli adımlar attığını belirtti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin önemine dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporculuk yıllarımdan beri ihtiyaç duyduğumuz bu ortamı gençlerimize kazandırmak bizim için çok özel bir gurur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi; milli takımlarımızı, kulüplerimizi ve gençlerimizi buluşturuyor. Turkcell'den aldığımız değerli sponsorluk ile hem tesisimizin idari giderlerini sürdürülebilir bir noktaya getirdik hem de yatırımı, hayata geçişini takip eden zorlu ilk dönemi böylesi büyük bir marka ile omuz omuza yaptığımız çalışmalarla daha güçlü yönetmeyi başarabildik. 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda genç millilerimizin kendi evlerinde mücadele etmesi çok kıymetliydi. Sırbistan yarı finalinde tribünlerdeki 8 bin 348 kişinin desteği gençlerimize unutamayacakları bir tecrübe yaşattı. Milli formayla o atmosferi yaşamanın her sporcuya neler kattığını biliyoruz. Gençlerimizin gelişimini desteklemek için NBA ve FIBA ile ortak projeler yürütüyoruz. Basketball Without Borders gibi buluşmalarla gençlerimize yeni ufuklar açmayı sürdürüyoruz."

Hidayet Türkoğlu, katılımlarından dolayı genel kurul üyelerine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize emanet ettiğiniz kaynakların hesabını açık bir dille vermeyi sizlere karşı sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, oluşturduğumuz imkanları daha fazla gencimizin gelişimine ve siz değerli kulüplerimizin gücüne güç katması için, dönüşmesi için olacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilgili kamu kurumlarımıza, kulüplerimize, sponsorlarımıza, yayıncılarımıza, basketbola emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum."