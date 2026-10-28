Potada rakip Olympiakos

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 8’inci haftasında bu akşam Olympiakos’u ağırlayacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8'inci haftasında bu akşam Olympiakos'u ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.