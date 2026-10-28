Haydi A. Efes

EuroLeague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes bu akşam Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Temsilcimiz 4'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8'inci haftasında bu akşam Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak. Lacivert-beyazlı takım rakibini mağlup ederek 4'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İsrail ekibi 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı iki maçı da kaybetmişti.