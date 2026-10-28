Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk oluyor. TSİ 21.00'de başlayan müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.