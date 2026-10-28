CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e konuk oluyor. Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 20:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 21:52
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk oluyor. TSİ 21.00'de başlayan müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

1. Periyot Sonucu: Hapoel Tel Aviv 27-21 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Hapoel Tel Aviv 63-41 Anadolu Efes

3. Periyot:

4. Periyot:

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK | CANLI
Beşiktaş-Olympiakos | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Küresel piyasaların gözü Fed'deydi! Ekim 2026 faiz kararı açıklandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI 19:28
Beşiktaş-Olympiakos | CANLI Beşiktaş-Olympiakos | CANLI 18:54
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Liverpool heyecanı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Liverpool heyecanı 18:24
Dirk Kuyt için flaş açıklama! Dirk Kuyt için flaş açıklama! 18:21
52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK | CANLI 52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK | CANLI 18:06
Bursa Yıldırımspor Sakarya deplasmanında turladı! Bursa Yıldırımspor Sakarya deplasmanında turladı! 17:53
Daha Eski
Milli halterci Özbek dünya 2'ncisi! Milli halterci Özbek dünya 2'ncisi! 16:59
F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! 16:55
F.Bahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları devam etti! F.Bahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları devam etti! 16:53
G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! 16:41
Avcı için olay iddia! F.Bahçeli yöneticilerle buluştu ve... Avcı için olay iddia! F.Bahçeli yöneticilerle buluştu ve... 16:32
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... 16:01