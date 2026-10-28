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Ziraat Türkiye Kupası
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F.Bahçe takıldı

THY EuroLeague!in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda konuk olduğu Valencia Basket'e 8-78 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
F.Bahçe takıldı

EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, İspanya deplasmanında Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Maça hücumda tutuk başlayan sarı- lacivertliler, ilk çeyreği 19-9, devreyi ise 36-25 geride kapattı. İkinci yarıda hücumda toparlanan temsilcimiz farkı eritmeye çalışsa da savunmada rakibini durduramadı. Ev sahibinde Timothy Neocartes 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 8. maçında 2. yenilgisini aldı. Kanarya yarın Real Madrid ile oynayacak.

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