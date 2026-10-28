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Anasayfa Basketbol Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup!

Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup!

EuroLeague'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Olympiakos'a 73-81 mağlup oldu. İşte karşılaşmanın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 23:31
Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Müsabakaya Nowell'in basketleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk dakika bitmeden 6-0'lık üstünlük sağladı. Kısa sürede oyuna ağırlığını koyan ve 15-0'lık seri bulan konuk takım, 5. dakikada 15-6 ile 9 sayılık fark yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, çeyreğin bitimine 51 saniye kalan Dejulius'un 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (23-25) indirdi. Kalan sürede iki takım da birer hücumda yararlanamayınca periyot bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle giren Beşiktaş, 25-25 beraberliği yakaladı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, 13. dakikanın sonunda 28-27 öne geçti. İyi savunmaların yapıldığı mücadelede üstünlük birkaç kez el değiştirirken son bölümü iyi oynayan Olimpiakos, devre arasına 42-36 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada zorlanan Beşiktaş, 24. dakikada farkın çift haneye (39-50) çıkmasını önleyemedi. Ev sahibi ekip, Morgan'ın elinden gelen basketlerle 28. dakikada farkı 5 sayıya (53-58) indirdi. Siyah-beyazlılar, Omoruyi'nin bitime 1 saniye kala 3'te 3 yaptığı serbest atışla son çeyreğe 3 sayı geride (58-61) geçti.

Son periyodun başında 2 kez farkı 1 sayıya indiren Beşiktaş, uzun süre kovaladığı rakibini 34. dakikada Nowell'in basketiyle geçti: 68-66. Üst üste yapılan iki basit top kaybından sonra 35. dakikada geri düşen siyah-beyazlılar, oyun ritmini de kaybetti. Maç sonuna kadar skor üstünlüğünü koruyan Olympiakos, parkeden 81-73 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Nowell'in 15, Morgan'ın 11, Metecan Birsen'in ise 10 sayılık performansı mağlubiyeti önlemedi.

Konuk takımda ise 16 sayı üreten Vezenkov, 15 sayıyla oynayan Jones ve 14 sayı kaydeden Hall galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, çift maç haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Son şampiyon Olympiakos ise 6. galibiyetini elde etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

MİLLİ TAKIM BAŞANTRENÖRÜ ATAMAN MAÇI İZLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, müsabakayı yerinde takip etti.

Ataman, Turkcell BGM'de yapılan mücadeleyi saha kenarından izledi.

Ayrıca Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları Mehmet Özdilek ile Pascal Nouma da mücadeleyi salonda seyretti.

MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Beşiktaş: Berk Uğurlu, Omoruyi 7, Brown 9, Nowell 15, Zizic, Dejulius 12, Morgan 11, Metecan Birsen 10, Wilbekin 5, Gabriel 4

Olympiakos: Miller-Mcintyre 9, Ward 13, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Hall 14, Joseph 4, Ndiaye 7, Jones 15, Netzipoglou, Plotas

1. Periyot: 23-25

Devre: 36-42

3. Periyot: 58-61

5 Faulle çıkan: 34.47 Gabriel (Beşiktaş)

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