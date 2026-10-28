Beşiktaş-Olympiakos | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Olympiakos'u konuk ediyor. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor. Siyah-beyazlılar EuroLeague'de sezonun 4. galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş-Olympiakos mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR 1. Periyot Sonucu: Beşiktaş 23-25 Olympiakos 2. Periyot Sonucu: Beşiktaş 36-42 Olympiakos 3. Periyot Sonucu: Beşiktaş 58-61 Olympiakos 4. Periyot Oynanıyor: BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Olympiakos maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başladı.

BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Olympiakos karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş-Olympiakos karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.