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Anasayfa Basketbol Beşiktaş-Olympiakos | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Beşiktaş-Olympiakos | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında evinde Olympiakos'u konuk ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 21:51
Beşiktaş-Olympiakos | EuroLeague 8. Hafta | CANLI

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Olympiakos'u konuk ediyor. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor. Siyah-beyazlılar EuroLeague'de sezonun 4. galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş-Olympiakos mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

1. Periyot Sonucu: Beşiktaş 23-25 Olympiakos

2. Periyot Sonucu: Beşiktaş 36-42 Olympiakos

3. Periyot Sonucu: Beşiktaş 58-61 Olympiakos

4. Periyot Oynanıyor:

BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Olympiakos maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başladı.

BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Olympiakos karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş-Olympiakos karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

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