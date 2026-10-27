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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin Valencia Basket deplasmanında! Maç saati ve yayın bilgisi

Fenerbahçe Tarfin Valencia Basket deplasmanında! Maç saati ve yayın bilgisi

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 08:58
Fenerbahçe Tarfin Valencia Basket deplasmanında! Maç saati ve yayın bilgisi

Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçını takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'deki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Valencia Basket ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Basketbolseverler, Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçının saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 8. haftasında oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Beko mücadelesi, 27 Ekim Salı günü saat 22.30'da başlayacak. İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşma, iki takımın Avrupa arenasındaki sıralaması açısından önem taşıyor.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçı, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı ilk yedi karşılaşmada altı galibiyet alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, son maçında Olympiacos'u 64-61 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe, Valencia Basket deplasmanında da savunma disiplinini koruyup hücumdaki etkinliğini artırarak galibiyete ulaşmak istiyor. EuroLeague'in yoğun fikstüründe alınacak sonuç, takımın üst sıralardaki iddiasını sürdürmesi açısından önem taşıyor.

VALENCIA BASKET'İN SON DURUMU

Valencia Basket, EuroLeague'de oynadığı yedi maçta beş galibiyet elde etti. İspanyol temsilcisi, Avrupa arenasındaki son karşılaşmasında Paris Basketball'u 104-93 mağlup ederek hücum gücünü ortaya koydu.

İspanya Ligi'nde de mücadele eden Valencia Basket, kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe Beko karşılaşmasında galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Roig Arena'daki mücadelede ev sahibi ekibin tempolu oyunu ile Fenerbahçe'nin savunma performansı belirleyici unsurlar arasında yer alabilir.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇINDA GÖZLER GALİBİYETTE

EuroLeague'in 8. haftasındaki mücadelede iki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. İlk yedi maçında altı galibiyet alan Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında yeni bir zafer hedeflerken beş galibiyetli Valencia Basket de sahasında avantajını kullanmaya çalışacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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