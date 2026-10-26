CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Fenerbahçe coştu

Fenerbahçe coştu

Fenerbahçe Tarfin Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka’yı 97-72 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ignas Sargiunas 22 sayı, 2 ribaund, 3 asistle yıldızlaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Fenerbahçe coştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde beşinci hafta maçında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Karşıyaka'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı, Ignas Sargiunas'ın önderliğinde 97-72 ile rahat kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki beşinci maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta sahasında TOFAŞ'ı konuk edecek. Karşıyaka ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.

SARGIUNAS YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Tarfin'de Ignas Sargiunas 22 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Talen Horton- Tucker 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Trent Forrest 10 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Shavon Shields 10 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti. Karşıyaka'da ise Ishmael El Amin 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Steven Enoch 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Yavuz Gültekin 12 sayı, 4 ribaund; Briante Weber 8 sayı, 7 asist ile oynadı. Sarı-lacivertliler Euroleague'de Salı günü Valencia'ya Perşembe günü ise Real Madrid'e konuk olacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'ın derbi planı hazır!
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 01:34
Daha Eski
F.Bahçe'den bedavaya gidecek! F.Bahçe'den bedavaya gidecek! 01:34
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 01:34
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 01:34
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 01:34
Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! 01:34
İzmir'de kazanan Göztepe! İzmir'de kazanan Göztepe! 01:34