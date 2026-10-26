Fenerbahçe coştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde beşinci hafta maçında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Karşıyaka'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı, Ignas Sargiunas'ın önderliğinde 97-72 ile rahat kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki beşinci maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta sahasında TOFAŞ'ı konuk edecek. Karşıyaka ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.

SARGIUNAS YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Tarfin'de Ignas Sargiunas 22 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Talen Horton- Tucker 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Trent Forrest 10 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Shavon Shields 10 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti. Karşıyaka'da ise Ishmael El Amin 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Steven Enoch 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Yavuz Gültekin 12 sayı, 4 ribaund; Briante Weber 8 sayı, 7 asist ile oynadı. Sarı-lacivertliler Euroleague'de Salı günü Valencia'ya Perşembe günü ise Real Madrid'e konuk olacak.