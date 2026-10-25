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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin ligde de kazandı!

Fenerbahçe Tarfin ligde de kazandı!

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 18:50
Fenerbahçe Tarfin ligde de kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Karşıyaka: Weber 8, El-amin 22, Kelly 5, Yavuz Gültekin 12, Enoch 13, Muhaymin Mustafa 2, Starks, Hakan Sayılı 4, Munson 2, Ouattara 4

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Sertaç Şanlı 8, Larkin 8, Bingham 3, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Silva 4

1.⁠ ⁠Periyot: 16-25

Devre: 36-49

3.⁠ ⁠Periyot: 50-74

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