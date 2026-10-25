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Anasayfa Basketbol Alperen Şengün durmuyor! Atlanta karşısında double-double

Alperen Şengün durmuyor! Atlanta karşısında double-double

Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup ettiği karşılaşmada Alperen Şengün, 15 sayı/10 ribaunt/7 asist istatistikleriyle geceye damga vurdu. Milli basketbolcumuz, normal sezonun 3. maçı geride kalırken 2. kez double-double yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 10:07
Alperen Şengün durmuyor! Atlanta karşısında double-double

NBA'de normal sezonun 3. karşılaşmasında Houston Rockets, Atlanta Hawks ile karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'lü Rockets, parkeden 121-114'lük galibiyetle ayrıldı. Houston Rockets, bu zaferle birlikte yoluna 3'te 3 yaparak devam etti. Rockets'ta geceye damga vuran isim, sezona müthiş bir başlangıç yapan milli basketbolcumuz Alperen Şengün oldu.

Alperen, karşılaşmada kaydettiği 17 sayı/10 ribaunt/7 asist ile mücadeleyi double-double yaparak noktaladı.

Houston cephesinde Kevin Durant 22 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Reed Sheppard 19 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik katkı sağladı. Atlanta Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 9 ribaunt ve 16 asistle maçın en dikkat çeken ismi oldu.

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