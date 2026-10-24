CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Obradovic çok temkinli

Obradovic çok temkinli

Panathinaikos'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Yunan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Obradovic çok temkinli
Panathinaikos'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Yunan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Obradovic, "Sadece burada, Yunanistan'da değil; tüm Avrupa'da böyle. Hatta bazıları neler olup bittiğini ben öğrenmeden önce beni arıyor. Nasıl bir yorum yapabilirim ki? Gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak için uygun bir zaman değil" dedi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde!
G.Saray'da Fernandes ısrarı sürüyor!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Berat Albayrak'ın hedef alınmasının perde arkası: Hedef Erdoğan'ı yalnızlaştırmak!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal derbi planını belirledi!
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 09:40
Napoli-Roma maçı ne zaman? Napoli-Roma maçı ne zaman? 09:29
Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? 09:10
Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? 08:39
Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? 08:32
Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? 08:25
Daha Eski
Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? 08:19
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 08:11
Muğlaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda? Muğlaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda? 08:05
Ümraniyespor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Sivasspor maçı hangi kanalda? 07:58
Bandırmaspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? Bandırmaspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? 07:51
Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda? Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda? 07:36