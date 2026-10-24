Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi!

Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 5'inci maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, namağlup liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 3'üncü yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Marquise Reed 18, Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 10, Mateusz Ponitka 15, Trevion Williams 11, Aleksa Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Luka Mitrovic 2

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Eugene Omoruyi 15, Anthony Brown 8, Jaylen Nowell 21, Ante Zizic 11, Lonnie Walker 15, David DeJulius 7, Conor Morgan, Metecan Birsen 6, Scottie Wilbekin 8