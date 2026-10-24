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Anasayfa Basketbol Alperen Şengün'ün 29 sayısı Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

Alperen Şengün'ün 29 sayısı Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayıyla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ü 114-110 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 12:59
Alperen Şengün'ün 29 sayısı Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

Spurs'ü 114-110 yenen Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçın en skoreri oldu. Moody Center'da oynanan karşılaşmada 36 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla tamamladı.

Son çeyrekte 14 sayı bulan milli oyuncu, Spurs'ün 104-103 öne geçtiği bölümde üst üste dört hücumda sayı üreterek takımını yeniden öne taşıdı.

Karşılaşmanın son saniyesinde Amen Thompson, Victor Wembanyama'nın beraberlik için denediği turnikeyi blokladı.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Spurs'te Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt kaydederken, Dylan Harper 20, De'Aaron Fox ise 19 sayı attı.

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