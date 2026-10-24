Alperen Şengün'ün 29 sayısı Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

Spurs'ü 114-110 yenen Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçın en skoreri oldu. Moody Center'da oynanan karşılaşmada 36 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla tamamladı.

Son çeyrekte 14 sayı bulan milli oyuncu, Spurs'ün 104-103 öne geçtiği bölümde üst üste dört hücumda sayı üreterek takımını yeniden öne taşıdı.

Karşılaşmanın son saniyesinde Amen Thompson, Victor Wembanyama'nın beraberlik için denediği turnikeyi blokladı.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Spurs'te Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt kaydederken, Dylan Harper 20, De'Aaron Fox ise 19 sayı attı.