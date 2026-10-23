Türk derbisi Efes'in

Euroleague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Karşılaşmaya Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla hızlı giren lacivertbeyazlılar, ilk çeyreği 29-17, devreyi ise 57-36 önde kapattı. İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, farkı tek hanelere kadar indirse de son periyotta Payne'in dış atışlarıyla kontrolü yeniden alan Anadolu Efes, parkeden 89-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes 3. zaferini alırken, Kartal ise 4. yenilgisini tattı.
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