Anadolu Efes-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak kritik mücadele öncesinde "Anadolu Efes-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. EuroLeague normal sezonunun 7. haftasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Anadolu Efes-Beşiktaş maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı takip bilgileri...

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague'in 7. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşılaşacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE MAÇI İZLE | ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN

Anadolu Efes-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler, S Sport'un yayınını ve resmî dijital yayın seçeneklerini takip edebilir.

ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE PERFORMANSI

EuroLeague'de 7. hafta öncesinde Anadolu Efes, geride kalan altı maçta iki galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise altı karşılaşmada üç galibiyet ve üç yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, taraftarı önünde galibiyet ararken Beşiktaş da deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki derecesini geliştirmeyi hedefliyor. İki takımın EuroLeague tarihinde ilk kez karşılaşacak olması, mücadeleyi ayrıca dikkat çekici kılıyor.

EUROLEAGUE'DE GÜNÜN MAÇLARI

22 Ekim Perşembe günü EuroLeague'de oynanacak diğer karşılaşmalar da basketbolseverler tarafından takip edilecek. Günün programında Anadolu Efes-Beşiktaş mücadelesinin yanı sıra Bayern Münih-Dubai Basketbol, Maccabi Tel Aviv-Real Madrid, Panathinaikos-Baskonia, Olimpia Milano-Barcelona ve Partizan-Kızılyıldız maçları bulunuyor.

EuroLeague'de maç günü. 🔥 🆚 Anadolu Efes ⏰ 20.30 🦅 #HearWeAre https://t.co/xM24vQ7R6P — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) October 21, 2026