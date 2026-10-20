Dusart dönemi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.