Basketbolun en büyük organizasyonlarından NBA'de yeni sezon için geri sayım sona eriyor. 2026-2027 sezonu, 20 Ekim Salı günü oynanacak üç maçla başlayacak. Boston Celtics–Detroit Pistons mücadelesiyle açılacak programda New York Knicks, Philadelphia 76ers karşısında parkeye çıkacak; Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs ise gecenin son maçında karşılaşacak. NBA'de bu sezon Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic de takip edilecek isimler arasında yer alıyor. Peki, NBA sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2026-2027 NBA maç programı...

NBA 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026-2027 sezonu 20 Ekim 2026 Salı günü başlayacak. Ligin 81. normal sezonunun açılış gününde üç karşılaşma oynanacak. Basketbolseverler, yeni sezonun ilk gününde hem Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerini hem de Batı Konferansı'nın güçlü takımlarını takip edecek.

NBA AÇILIŞ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

2026-2027 NBA sezonunun açılış günündeki karşılaşmaların Türkiye saatiyle programı şöyle:

22.00: Boston Celtics – Detroit Pistons

02.00 (21 Ekim): Philadelphia 76ers – New York Knicks

04.30 (21 Ekim): Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

İlk karşılaşmada Detroit Pistons, Boston Celtics'i ağırlayacak. Gecenin devamında Philadelphia 76ers, son şampiyon New York Knicks ile karşılaşacak. Açılış programının son maçında ise San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder kozlarını paylaşacak.

NBA'DE ÜÇ TÜRK BASKETBOLCU SAHNE ALACAK

Yeni sezonda Türk basketbolseverlerin gözü Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic'in üzerinde olacak.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının yeni sezondaki hedefleri doğrultusunda mücadele edecek. Philadelphia 76ers kadrosunda yer alan Adem Bona da NBA'deki performansıyla öne çıkmaya çalışacak.

Dallas Mavericks'e katılan Tarık Biberovic ise NBA kariyerinin ilk sezonunda forma şansı arayacak. Üç oyuncunun performansı, Türkiye'deki basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN NBA'DE 6. SEZONU

Houston Rockets'ın önemli isimlerinden Alperen Şengün, NBA'de altıncı sezonuna giriyor. Milli basketbolcu, geride kalan sezonda sayı, ribaunt ve asist katkısıyla takımının hücum organizasyonunda önemli rol üstlendi.

Rockets'ın yeni sezondaki hedefleri arasında normal sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemek ve play-off'larda ilerlemek bulunuyor. Alperen'in saha içindeki katkısı, takımın sezon boyunca takip edilecek başlıklarından biri olacak.

LEBRON JAMES 76ERS FORMASIYLA MÜCADELE EDECEK

NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James, 2026-2027 sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla sahne alacak. LeBron'un yanı sıra Jaylen Brown'ın da Philadelphia kadrosunda yer alması, takımın yeni sezon öncesindeki dikkat çeken gelişmeleri arasında bulunuyor.

Son şampiyon New York Knicks ise sezonu unvanını koruma hedefiyle açacak. Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs de şampiyonluk yarışında takip edilecek ekipler arasında yer alıyor.

NBA PLAY-OFF'LARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA'de normal sezon 11 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in turnuvası 13-16 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Play-off maçları 17 Nisan'da başlayacak. 2027 NBA All-Star hafta sonu ise 19-21 Şubat tarihlerinde Phoenix'te düzenlenecek.