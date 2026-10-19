Fırtına seri yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizli Basket ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 75-70 kazanan bordo- mavililer, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Trabzonspor'da Marcus Keene, 16 sayı, 3 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Bordo-mavililerde Emanuel Terry 15 sayıyla mücadele ederken Brady Reece Manek ise 13 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Trabzonspor, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer sıradaki maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek.