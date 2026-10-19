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Anasayfa Basketbol Dev derbi Kartal’ın

Dev derbi Kartal’ın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki kritik derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Dev derbi Kartal’ın
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında parke dev bir derbiye sahne oldu. Evinde Galatasaray MCT Technic'i ağırlayan Beşiktaş, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 83-80 galip ayrıldı. Maça etkili başlayan Cimbom ilk çeyreği 22-19 önde kapatsa da savunma sertliğini artıran Kartal, soyunma odasına 44-39 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyup son 10 dakikaya 64-60 önde giren siyah-beyazlılar, karar çeyreğindeki kritik anları iyi oynayarak zaferi kaptı: 83-80. Bu sonuçla Beşiktaş ikinci galibiyetini alırken, Galatasaray ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
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