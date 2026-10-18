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Anasayfa Basketbol Trabzonspor deplasmanda kazandı!

Trabzonspor deplasmanda kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 15:29
Trabzonspor deplasmanda kazandı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Yukatel Denizli Basket'i 75-70 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4

Trabzonspor: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel

1. Periyot: 16-17

Devre: 28-40

3. Periyot: 53-56

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.97 Terry, 38.68 Keene (Trabzonspor), 39.89 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)

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