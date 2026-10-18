Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic basketbol maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı son maçta Türk Telekom'a 88-63 mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Bursaspor Basketbol'a 93-88 yenilen Galatasaray ise yeni başantrenörü Manuchar Markoishvili yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada derbi galibiyeti hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic maçı detayları ve canlı skor ekranı haberimizde!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. İki takımın karşı karşıya geleceği derbi, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı adres ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi olacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic maçı beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC'TE MARKOISHVILI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Galatasaray MCT Technic, başantrenörlük görevine Gürcü basketbol adamı Manuchar Markoishvili'yi getirdi. Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşayan Markoishvili, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazandı.

Yeni başantrenör, Beşiktaş derbisiyle Galatasaray'ın başında ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, teknik ekipteki değişimin ardından zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

GALATASARAY'DA KJ SIMPSONS KADROYA KATILDI

Galatasaray MCT Technic, kısa rotasyonunu güçlendirmek amacıyla KJ Simpsons'ı kadrosuna dahil etti. Yeni oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasında görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, üç maçta aldığı tek galibiyetin ardından son olarak Bursaspor Basketbol'a 93-88 mağlup oldu. Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanarak hem moral bulmak hem de ligdeki galibiyet sayısını artırmak istiyor.

GALATASARAY'IN BURSASPOR MAÇINDAKİ SKOR KATKISI

Bursaspor Basketbol karşılaşmasında Galatasaray'da dört oyuncu çift haneli sayılara ulaştı:

Nikola Ivanović: 18 sayı

Şehmus Hazer: 17 sayı

Aleksej Nikolić: 12 sayı

Alen Smailagić: 10 sayı

Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncuların skor katkısına rağmen sahadan 93-88'lik yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş karşısında daha etkili bir performans sergilemek isteyen Galatasaray, derbide galibiyete odaklanacak.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINDA TÜRK TELEKOM'A MAĞLUP OLDU

Lige Anadolu Efes yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Trabzonspor'u 90-81 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, son olarak Türk Telekom deplasmanında oynadığı mücadeleden 88-63 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI CANLI SKOR EKRANI