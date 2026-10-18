Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.
Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini almış oldu.
1. Periyot: 12-24
Devre: 33-39
3. Periyot: 51-58
Maç Sonu: 77-82
Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang
Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4