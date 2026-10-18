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Anasayfa Basketbol Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta maçında Aliağa Petkimspor deplasmanda Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:53
Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini almış oldu.

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-39

3. Periyot: 51-58

Maç Sonu: 77-82

Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

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