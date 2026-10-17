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Anasayfa Basketbol Potada dev derbi: Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic!

Potada dev derbi: Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:19
Potada dev derbi: Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta randevusunda Beşiktaş, 18 Ekim Pazar günü kendi evinde Galatasaray MCT Technic'i ağırlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kritik derbi saat 20.30'da start alacak ve parkede Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ile Kerem Yılmaz hakem üçlüsü düdük çalacak. Sezonun geride kalan bölümünde taraflar birer galibiyet ve ikişer mağlubiyetlik benzer bir istatistiğe sahip durumda.

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