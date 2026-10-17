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Anasayfa Basketbol Beşiktaş BOA–Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş BOA–Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta randevusunda Beşiktaş BOA, evinde Fenerbahçe Tarfin ile kozlarını paylaşıyor. Basketbolseverler nefes kesecek bu İstanbul derbisinin yayın kanalını ve karşılaşmaya dair detayları yakından takip ediyor. Maçla ilgili tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:06
Beşiktaş BOA–Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta, Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak İstanbul derbisine sahne olacak. 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak mücadele, Akatlar'da oynanacak. İki takım da derbi öncesinde ligdeki son maçlarını kazanırken basketbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Beşiktaş BOA–Fenerbahçe Tarfin derbisine dair merak edilenler…

BEŞİKTAŞ BOA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun dördüncü hafta karşılaşmaları devam ediyor. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Beşiktaş BOA, sahasında Fenerbahçe Tarfin'i ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Beşiktaş'ın resmi programında yer alan bilgilere göre derbi, **17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te** başlayacak. Akatlar'da oynanacak karşılaşmada iki İstanbul temsilcisi, ligdeki galibiyet serilerini sürdürmek için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ BOA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşması, **HT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.**

Saat 14.00'te başlayacak derbiyi televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler, yayın öncesinde HT Spor'un güncel yayın akışını kontrol edebilir.

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