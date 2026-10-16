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Anasayfa Basketbol Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sporseverler, "Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte Zalgiris-Anadolu Efes mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 09:48
Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.

İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.

Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğü bulunuyor.

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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