Arda Turan kabul etmedi

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, bugün AEK'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında isminin Milli Takım'la geçmesi konusunda konuştu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, bugün AEK'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında isminin Milli Takım'la geçmesi konusunda konuştu. Turan, "Milli takım için uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Ama belki de genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim" dedi.