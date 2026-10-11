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Anasayfa Basketbol Trabzonspor'dan Bordo Bandırma'ya geçit yok

Trabzonspor'dan Bordo Bandırma'ya geçit yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:26
Trabzonspor'dan Bordo Bandırma'ya geçit yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, Bordo Bandırma'yı konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 24 sayı üreterek devreyi 49-39 önde kapattı. Son periyoda 68-66 önde giren bordo-mavililer, parkeden de 83-80'lük skorla galip ayrıldı.

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