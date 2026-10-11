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Anasayfa Basketbol Anadolu Efes evinde Yukatel Denizli Basket'i yendi!

Anadolu Efes evinde Yukatel Denizli Basket'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 18:52
Anadolu Efes evinde Yukatel Denizli Basket'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise ikinci yenilgisini yaşadı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Murat Ciner

Anadolu Efes: David Mutaf 3, Strazel 7, Malcolm 7, Saric 18, Fernando 12, Loyd, Russell 8, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz 13, Jones 4

Yukatel Denizli Basket: Pecarski 9, Bailey 22, Mahir Ağva 8, Ivey 4, Meeks 22, Dunn, Mustafa Yılmaz 3, Yaman Alişan, Erten Gazi 4, Egemen Güven 2, Amzil 2

1. Periyot: 26-16

Devre: 50-34

3. Periyot: 72-61

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