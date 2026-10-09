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F.Bahçe Tarfin ilk kez yıkıldı

Turkish Airlines EuroLeague mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Telekom Center'da konuk olduğu Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 92-74 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
F.Bahçe Tarfin ilk kez yıkıldı

Turkish Airlines EuroLeague mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Telekom Center'da konuk olduğu Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 92-74 mağlup oldu. İlk çeyreği 27-24, devreyi ise 46-41 geride kapatan sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta farkın çift hanelere çıkmasına engel olamadı. Melli ve Sertaç'ın faul problemi yaşadığı gecede Key 13 sayıyla dirense de ev sahibinde Hayes- Davis ve Lessort 19'ar sayıyla öne çıktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.

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