CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Anadolu Efes Pire'den eli boş döndü!

Anadolu Efes Pire'den eli boş döndü!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında oynanan mücadelede deplasmanda Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Temsilcimiz bu maçın ardından bu sezon Euroleague'de üçüncü mağlubiyetini almış oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 01:24
Anadolu Efes Pire'den eli boş döndü!

EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Pire'de oynanan maçta Olympiakos, temsilcimiz Anadolu Efes'i 89-66 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 2. toplamda ise 3. mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'de gelecek hafta, çift maç haftası oynanacak. Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i ağırlamasının ardından Zalgiris deplasmanına konuk olacak. Olympiakos ise Valencia ve Barcelona deplasmanlarına çıkacak.

1. Periyot Sonucu: Olympiakos 26-16 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Olympiakos 35-31 Anadolu Efes

3. Periyot Sonucu: Olympiakos 62-49 Anadolu Efes

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için flaş karar!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno oligark uyarısı! Hedeflerinde gençler var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30