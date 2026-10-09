Anadolu Efes Pire'den eli boş döndü!

EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Pire'de oynanan maçta Olympiakos, temsilcimiz Anadolu Efes'i 89-66 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 2. toplamda ise 3. mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti.
EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA
EuroLeague'de gelecek hafta, çift maç haftası oynanacak. Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i ağırlamasının ardından Zalgiris deplasmanına konuk olacak. Olympiakos ise Valencia ve Barcelona deplasmanlarına çıkacak.
1. Periyot Sonucu: Olympiakos 26-16 Anadolu Efes
2. Periyot Sonucu: Olympiakos 35-31 Anadolu Efes
3. Periyot Sonucu: Olympiakos 62-49 Anadolu Efes
İŞTE MAÇIN ÖZETİ