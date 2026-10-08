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Şampiyon Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde ÇBK Mersin’i 79-71 deviren Fenerbahçe Tarfin, tarihi organizasyonda kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Şampiyon Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Tarfin, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştığı ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk çeyreğini 21-19, devresini ise 38-32 önde kapatan sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkarıp son bölüme 59-48 üstün girdi. Final periyodunda da oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, parkeden 8 sayı farkla 79-71 galip ayrılarak bu kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi başardı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, kupayı kazanan sarı-lacivertli kulübü başarısından dolayı kutladı.

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